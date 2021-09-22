Звезда «Дома-2» купил дом в ипотеку

Один из ведущих реалити-шоу «Дом-2» Влад Кадони продал квартиру и оформил ипотеку на дом

Один из ведущих реалити-шоу «Дом-2» Влад Кадони рассказал, что продал квартиру и приобрел в ипотеку дом. Подробностями покупки недвижимости звезда поделился с подписчиками в Instagram.

Кадони написал, что с покупкой недвижимости у него начинается новая жизнь. Квартира, которой он владел до этого, также была в ипотеке. Телеведущий продал объект, погасил кредит и оформил ипотеку на дом. На данный момент на участке возведены стены из кирпича и крыша. Кадони занимается проведением коммуникаций и планирует разрабатывать дизайн жилья.

«Я понимаю, что квартира с ремонтом — это комфорт, стабильность и уверенность в завтрашнем дне. А дом, тем более в таком состоянии, в который нужно еще вложить кучу сил, денег и времени — это большая авантюра. Но разве кто не рискует тот не пьет шампанское?» — написал телеведущий.

Кадони поблагодарил подписчиков за поздравления, отметив, что пока он находится в старом жилье. «Жить продолжаю в своей квартире, новая хозяйка переедет из Питера нескоро, и она за, чтобы я жил и поддерживал все в нормальном состоянии. Например, летом сгорел кондей, кто-то же должен это все менять или ремонтировать, в общем, еще минимум год-полтора я остаюсь дома», — отметил телеведущий.

В апреле 2021 года новой недвижимостью в Москве похвасталась бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Нелли Ермолаева. Она приобрела трехкомнатную квартиру для себя и своего сына, однако не стала уточнять, в каком районе столицы находится жилье. Ермолаева планировала начать ремонт.