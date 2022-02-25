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Женщина погибла под обстрелом ВСУ в Донецке

Представители ДНР сообщили о смерти женщины под обстрелом ВСУ, двое жителей ранено

Фото: Александр Ермоченко / Reuters

Двое мирных жителей получили ранения из-за обстрела Донецка Вооруженными силами Украины (ВСУ), еще одна женщина погибла. Сообщение об появилось в официальном Telegram-канале представительства Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

По данным ведомства, гражданские попали под огонь в Киевском районе города. Женщина оставалась в живых до приезда скорой помощи, однако спасти ее не удалось.

«По всем фактам военных преступлений будут проведены разбирательства, а результаты — переданы Генеральной Прокуратуре ДНР», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что украинские военные обстреляли один из районов Донецка из тактического ракетного комплекса «Точка-У». Народная милиция предположила, что целью обстрела была нефтебаза, расположенная примерно в 400 метрах от места падения снаряда.

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Алевтина Запольская
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