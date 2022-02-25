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Украинские военные выстрелили ракетой по району Донецка

В ДНР сообщили, что ВСУ выстрелили ракетой в направлении нефтебазы в Донецке

Фото: Ramil Nasibulin / BelTA / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли район Донецка из тактического ракетного комплекса «Точка-У». Об этом сообщает представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), пишет ТАСС.

Отмечается, что украинские военные совершили ракетный удар в направлении Кировского района Донецка. В представительстве ДНР в СЦКК предположили, что целью ВСУ была нефтебаза, расположенная примерно в 400 метрах от места падения снаряда. Там также добавили, что головная часть ракеты не сработала.

Кроме того, в ДНР сообщили, что украинские силовики обстреляли поселок шахты «Трудовская» в Донецке минами калибра 120 миллиметров.

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Ранее власти республики заявили, что в результате обстрела со стороны ВСУ в Донецке загорелась нефтебаза. В СЦКК также уточнили, что при попадании снаряда был поврежден трубопровод.

В последние дни обстановка в республиках Донбасса резко обострилась. Власти Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) сообщали о многочисленных обстрелах со стороны украинских военнослужащих. На этом фоне руководство ДНР и ЛНР объявило об эвакуации местных жителей в Россию и обратилось к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать независимость республик.

После признания ДНР и ЛНР, 24 февраля, Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил о введении на всей территории страны военного положения.

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Георгий Нестеров
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