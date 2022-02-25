В Германии задумались об отправке военных и ракет для усиления НАТО на востоке

Власти Германии задумались о дополнительной отправке в восточноевропейские государства военных и техники для усиления восточного фланга НАТО. Об этом в пятницу, 25 февраля, пишет Der Spiegel со ссылкой на собственные источники.

Как стало известно изданию, речь идет о возможности направить к восточным границам Североатлантического альянса бронетранспортеры Boxer и порядка 150 военнослужащих ФРГ. Кроме того, рассматривается вариант с передачей странам Прибалтики зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, которые можно будет использовать для их обороны.

В качестве еще одной из мер поддержки Германия готова направить в Балтийское и Северное моря корвет и фрегат.

Уточняется, что германские военные уже подготовили пакет с соответствующими предложениями. В ближайшее время он будет представлен главе Минобороны ФРГ Кристине Ламбрехт.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что НАТО продолжит наращивать присутствие на восточном фланге. Он пояснил, что подобные меры будят приняты, чтобы у Москвы «не было пространства для недопонимания или ошибки в расчетах», а также «чтобы не допустить атаки на территорию НАТО».

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России — по его словам, ответ будет незамедлительным.