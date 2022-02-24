Глава НАТО подтвердил готовность продолжить наращивать присутствие на Востоке

НАТО продолжит наращивать присутствие на восточном фланге. Такое заявление сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в эфире телеканала CNN, об этом пишет ТАСС.

«Мы продолжим наращивать присутствие в восточной части альянса. И нам надо также провести анализ долгосрочных последствий того, что происходит сейчас на Украине», — заявил Столтенберг.

Он подчеркнул, что защита стран-членов альянса остается приоритетом для НАТО. Как пояснил генсек, присутствие на Востоке было увеличено именно для того, чтобы у Москвы «не было пространства для недопонимания или ошибки в расчетах», а также «чтобы не допустить атаки на территорию НАТО».

Столтенберг также пообещал, что альянс продолжит оказывать поддержку Украине.

Ранее стало известно, что в связи с начавшейся в Донбассе спецоперацией России НАТО развертывает дополнительные оборонительные сухопутные и воздушные силы в восточной части альянса.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России — по его словам, ответ будет незамедлительным.