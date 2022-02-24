НАТО пообещала продолжить поддержку Украины

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в эфире телеканала CNN пообещал, что альянс продолжит оказывать поддержку Украине. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что в связи с начавшейся в Донбассе спецоперацией России НАТО развертывает дополнительные оборонительные сухопутные и воздушные силы в восточной части альянса. «Мы повысили готовность наших сил реагировать на все непредвиденные обстоятельства», — отмечено в заявлении.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России — по его словам, ответ будет незамедлительным.

