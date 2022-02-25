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Отельеры Египта отказались выселять застрявших в стране туристов

Египетские отельеры отказались выселять из номеров застрявших в стране украинцев и россиян

Фото: Shutterstock

Отельеры Египта отказались выселять из номеров украинских и российских туристов, которые не смогли вернуться на родину в связи с закрытием воздушного пространства и застряли в стране. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство туризма республики.

В заявлении ведомства указано, что путешественники смогут оставаться в гостиницах до тех пор, пока не смогут безопасно вернуться на родину. При этом будет ли бесплатным для отдыхающих вынужденное проживание, не уточняется.

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Кроме того, Ассоциация отелей Египта также призвала владельцев отелей не выселять россиян и украинцев и обеспечить им высокий уровень комфорта. Так, в одном из отелей Шарм-эш-Шейха заявили, что позволят украинским туристам бесплатно остаться до субботы, 26 февраля, пока посольство Украины не решит вопрос с эвакуацией.

Ранее 24 февраля российские власти скорректировали список южных аэропортов страны, которые временно приостановили рейсы из-за спецоперации в Донбассе. Закрыты следующие авиагавани: Геленджик, Симферополь, Элиста, Анапа (Витязево), Краснодар (Пашковский), Брянск, Белгород, Курск (Восточный), Липецк, Воронеж (Чертовицкое), Ростов-на-Дону (Платов).

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Валентина Процкова
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