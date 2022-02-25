Отельеры Египта отказались выселять застрявших в стране туристов

Отельеры Египта отказались выселять из номеров украинских и российских туристов, которые не смогли вернуться на родину в связи с закрытием воздушного пространства и застряли в стране. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство туризма республики.

В заявлении ведомства указано, что путешественники смогут оставаться в гостиницах до тех пор, пока не смогут безопасно вернуться на родину. При этом будет ли бесплатным для отдыхающих вынужденное проживание, не уточняется.

Кроме того, Ассоциация отелей Египта также призвала владельцев отелей не выселять россиян и украинцев и обеспечить им высокий уровень комфорта. Так, в одном из отелей Шарм-эш-Шейха заявили, что позволят украинским туристам бесплатно остаться до субботы, 26 февраля, пока посольство Украины не решит вопрос с эвакуацией.

Ранее 24 февраля российские власти скорректировали список южных аэропортов страны, которые временно приостановили рейсы из-за спецоперации в Донбассе. Закрыты следующие авиагавани: Геленджик, Симферополь, Элиста, Анапа (Витязево), Краснодар (Пашковский), Брянск, Белгород, Курск (Восточный), Липецк, Воронеж (Чертовицкое), Ростов-на-Дону (Платов).