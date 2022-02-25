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Россиянам назвали способ сэкономить на электроэнергии

Депутат Ананских сообщил, что сэкономить на электроэнергии помогут солнечные панели

Фото: Pixabay

Жители России могут экономить на оплате электроэнергии, устанавливая на крышах своих домов солнечные панели. Способ сэкономить назвал первый заместитель председателя Государственной Думы по энергетике Игорь Ананских в беседе с Ura.ru.

«Каждое домохозяйство вправе поставить себе солнечные батареи на 15 киловатт и использовать их в своих личных целях. Более того, избыток можно продавать в общую сеть», — сообщил депутат.

По словам Ананских, излишки электроэнергии реализуются за небольшие деньги, но при этом все равно окупаются.

Ранее юрист адвокатского бюро Asterisk Степан Хантимиров сообщил, что в России можно списать долги за жилищно-коммунальные услуги, если по ним прошел срок исковой давности. Заявить о пропуске исковой давности можно, если последний платеж вносили более трех лет назад, а управляющая компания обратилась с требованием взыскать оплату.

Марина Совина
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