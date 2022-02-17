Россиянам назвали условия для списания долгов за ЖКХ

В России можно списать долги за жилищно-коммунальные услуги (ЖКХ), если по ним прошел срок исковой давности. Такое условие назвал юрист адвокатского бюро Asterisk Степан Хантимиров, сообщает РИА Новости.

Заявить о пропуске исковой давности можно, если последний платеж вносили более трех лет назад, а управляющая компания обратилась с требованием взыскать оплату. По словам эксперта, большинство дел суды рассматривают заочно. Важным условием также считается отсутствие платежей в течение всего срока и соглашений об отсрочке или реструктуризации.

«Чтобы списать давний долг, нужно в течение десяти дней после первого заседания подать возражение против исполнения решения. Суд отменит судебный приказ и УК придется обращаться в суд повторно. На новом заседании судья вызовет стороны в очном порядке, где гражданин имеет право заявить об истечении срока исковой давности», — отметил юрист.

Списать долги за коммунальные услуги могут и при банкротстве должника. При этом его долги в банках и иных кредитных организациях должны быть в размере от 500 тысяч рублей. Однако факт банкротства должен быть подтвержден судебным решением — должник должен написать заявление, приложив к нему список кредиторов, сведения о доходах и сделках с недвижимостью за последние три года.

Списать долги также можно из-за невозможности взыскания задолженности — когда Федеральная служба судебных приставов не может получить средства со счетов должника или найти у него имущество, которое можно продать на торгах.

Ранее председатель ЦК партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин предложил разработать механизм списания долгов за услуги ЖКХ гражданам, чей месячный доход не превышает 20 тысяч рублей. По словам депутата, подобная инициатива способна повлиять на коммунальные службы и заставить их снизить тарифы.