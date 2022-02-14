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В России предложили списать долги за ЖКХ одной категории граждан

Глава партии «Коммунисты России» предложил списать долги за ЖКХ гражданам с низким доходом

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Депутатов Госдумы призвали разработать механизм списания долгов за услуги ЖКХ гражданам, чей месячный доход не превышает 20 тысяч рублей. С соответствующим предложением выступил председатель ЦК партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин, сообщает РИА Новости.

Глава партии отметил, что в стране миллионы граждан получают низкие зарплаты. «Многие из них не в состоянии в полном объеме оплачивать драконовские квитанции, чья обоснованность порой вызывает большое сомнение», — заявил Сурайкин и подчеркнул, что необходимо разработать комплекс мер по списанию накопившихся у одной категории граждан долгов.

Свою инициативу председатель партии также объяснил тем, что такое показательное решение может повлиять на коммунальные службы и заставить их снизить тарифы. «Проведя списание долговых обязательств, мы также снизим уровень инфарктов и инсультов, которые во много обусловлены ежедневными переживаниями людей по причине нехватки денег на услуги ЖКХ», — заявил Сурайкин.

Ранее в феврале аналитики оценили уровень задолженности россиян по ЖКХ. К концу 2021 года суммарная задолженность граждан за коммунальные услуги снизилась на 15 процентов в сравнении с первым кварталом 2021 года. По итогам года показатель оплаты по коммунальным платежам составил 90 процентов.

Нина Ташевская
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