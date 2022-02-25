В многоэтажном доме в Киеве произошел пожар из-за попадания неизвестного объекта

В многоэтажном жилом доме на юге Киева произошел пожар в результате попадания неизвестного объекта. Об этом в пятницу сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) на своей странице в Facebook.

«Около 05:20 мск по улице Кошиця 7А вследствие попадания неизвестного объекта в многоэтажный жилой дом произошел пожар. Есть угроза разрушения. От ГСЧС привлечен личный состав и 11 единиц техники», — говорится в сообщении.

Как сообщает в Telegram-канале Киевская городская администрация, в результате инцидента три человека получили ранения, один из них в тяжелом состоянии.

Утром 25 февраля агентство УНИАН сообщило, что в Киеве прозвучали несколько взрывов.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Об этом он сообщил во время обращения к согражданам. Путин также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России. По его словам, ответ России будет незамедлительным.