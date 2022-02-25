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В Киеве прозвучали взрывы

Украинские СМИ сообщили, что утром 25 февраля в Киеве прозвучали несколько взрывов

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В Киеве утром в пятницу, 25 февраля, в 04:22 по местному времени (05:22 по московскому) прозвучали несколько взрывов. Об этом сообщает агентство УНИАН.

В частности, звуки взрывов были слышны в Печерском и Голосеевском районах, на Позняках. В районе Троещины в Киеве раздалось шесть взрывов, отмечает украинское СМИ.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Об этом он сообщил во время обращения к согражданам. Путин также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России. По его словам, ответ России будет незамедлительным.

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Марина Совина
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