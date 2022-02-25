Анкара указала на право России вернуть флот при закрытии турецких проливов

Власти Украины официально попросили у Анкары закрыть проливы Босфор и Дарданеллы для прохода военных кораблей России. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, передает ТАСС.

При этом дипломат указал на право Москвы вернуть свой флот на базы в случае закрытия проливов, закрепленное в Конвенции Монтре. Он подчеркнул, что турецкая сторона без колебаний выполняла Конвенцию.

По словам главы МИД Турции, при военной операции, где Анкара не является одной из сторон, могут быть приняты меры в отношении государств, участвующих в конфликте. Он отметил, что Турция может ограничить проход военных кораблей через проливы. «Однако Конвенция Монтре также предусматривает, что корабли участвующих в войне стран могут возвращаться на свои базы, и это должно быть им разрешено», — напомнил Чавушоглу.

Ранее сообщалось, что власти Турции оставляют за собой право закрыть проливы для России, однако надеются, что до этого не дойдет. Посол Украины в Анкаре Василий Боднар заявил, что Киев рассматривает концентрацию кораблей ВМФ России в Черном море как «серьезную угрозу».