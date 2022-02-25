Франция пообещала оказать помощь беженцам с Украины

Президент Франции Эммануэль Макроном пообещал оказать помощь беженцам с Украины. Об этом сообщает ТАСС.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Об этом он сообщил во время обращения к согражданам. Путин также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России. По его словам, ответ России будет незамедлительным.