В центре Гамалеи прокомментировали прекращение сотрудничества с Италией

Прекращение сотрудничества Центра имени Гамалеи с Италией замедлит борьбу с пандемией коронавируса. Об этом заявил глава центра Александр Гинцбург, его слова передает ТАСС.

Ранее стало известно, что власти итальянской столичной области Лацио решили приостановить все формы сотрудничества с центром Гамалеи по российской вакцине «Спутник V».

«На работе ни итальянцев, ни центра имени Гамалеи это никак особо не скажется. Но на некотором прогрессе борьбы с коронавирусной инфекцией это скажется, безусловно», — объяснил директор центра.

Он также отметил, что у центра с итальянскими коллегами было неплохое сотрудничество по определению и специфичности вакцин и коктейля антител к быстро меняющемуся возбудителю.

Ранее спецпредставитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович заявила, что пандемия коронавируса может завершиться в 2022 году. По ее мнению, существует вероятность того, что после волны омикрона в мире не будет больших всплесков заражений.