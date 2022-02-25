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Стало известно о состоянии оставшихся под завалами в российской шахте горняков

Оказавшиеся под завалами в ростовской шахте «Обуховская» трое горняков живы

Фото: Telegram-канал Rostov_com

Оказавшиеся под завалами при обрушении горной породы в шахте «Обуховская» в городе Зверево Ростовской области трое горняков живы, спасатели установили с ними связь. Такую информацию приводят «Известия».

В настоящее время горняки ждут помощи. Все они находятся в средствах индивидуальной защиты органов дыхания.

Спасательные службы продолжают разбор завалов.

Обрушение горной породы произошло в шахте «Обуховская» в Ростовской области утром в пятницу, 25 февраля. К месту обрушения незамедлительно выдвинулись спасательные службы.

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Анна Щербакова
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