Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Отказ Грузии ввести санкции против России объяснили фразой про каштаны

Политолог Калачев объяснил отказ Грузии присоединиться к санкциям против России выгодой
Ираклий Гарибашвили

Ираклий Гарибашвили. Фото: Shakh Aivazov / AP

Отказ Грузии от присоединения к финансовым и экономическим санкциям Запада против России означает, что она не собирается терять очевидную выгоду, считает глава Политической экспертной группы Константин Калачев. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«С одной стороны, Грузия не смирится с потерей Абхазии и Южной Осетии, но, с другой стороны, у Грузии свой интерес. Зачем таскать каштаны для чужого дяди? Начнем с того, что там активно работают российские банки, для них важно развитие туризма, деньги в экономике, рост товарооборота», — объяснил политолог.

Он подчеркнул, что это не означает переориентацию Грузии на Россию. «Это просто стремление получить максимальную выгоду тогда, когда в мире никаких добрых дядей нет. Украина как раз почувствовала в полной мере это на себе, брошенная США и Европой», — добавил Калачев.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что страна не присоединится к финансовым и экономическим санкциям Запада против России.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Смирная
Обсудить
Последние новости
Путин обратился к украинским военным
Рублев вышел в финал турнира в Дубае
Совет Европы запустил процедуру приостановки членства России
Невиновная женщина провела 13 дней в тюрьме из-за своего имени
Австрия сообщила о планах Европы заморозить «активы» Путина и Лаврова
Кремль рассказал о выборе места переговоров Украиной
Россиянам отсоветовали торопиться с покупкой квартир
Бронзовый призер Игр в Пекине указал на несправедливость в начислении зарплаты
Порошенко вышел в эфир американского телеканала с автоматом в руках
Папа Римский посетил посольство России в связи с ситуацией в Донбассе
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.