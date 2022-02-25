Отказ Грузии ввести санкции против России объяснили фразой про каштаны

Отказ Грузии от присоединения к финансовым и экономическим санкциям Запада против России означает, что она не собирается терять очевидную выгоду, считает глава Политической экспертной группы Константин Калачев. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«С одной стороны, Грузия не смирится с потерей Абхазии и Южной Осетии, но, с другой стороны, у Грузии свой интерес. Зачем таскать каштаны для чужого дяди? Начнем с того, что там активно работают российские банки, для них важно развитие туризма, деньги в экономике, рост товарооборота», — объяснил политолог.

Он подчеркнул, что это не означает переориентацию Грузии на Россию. «Это просто стремление получить максимальную выгоду тогда, когда в мире никаких добрых дядей нет. Украина как раз почувствовала в полной мере это на себе, брошенная США и Европой», — добавил Калачев.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что страна не присоединится к финансовым и экономическим санкциям Запада против России.

