Грузия отказалась поддержать антироссийские санкции

Власти Грузии не поддержат экономические и финансовые санкции Запада, которые вводятся в отношении России на фоне ситуации на Украине. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, его слова приводит ТАСС.

Премьер отметил, что в Тбилиси следят за действиями международных партнеров, однако отказываются их поддерживать.

«Я хочу четко и однозначно заявить, что Грузия с учетом наших национальных интересов не собирается участвовать в финансовых и экономических санкциях», — подчеркнул он.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев готов провести переговоры с Москвой о нейтральном статусе при наличии гарантий его безопасности.

Тем временем, по данным ТАСС, лидеры стран Евросоюза (ЕС) занялись подготовкой третьего пакета санкций в ответ на военную операцию в Донбассе.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции в Донбассе. Украинский лидер Владимир Зеленский объявил о разрыве дипломатических отношений с РФ. Киев начал эвакуацию сотрудников посольства из Москвы.