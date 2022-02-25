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Режиссер Грымов высказался о громких увольнениях звезд из своих театров

Режиссер Юрий Грымов высказался об уходе Сухорукова и Домогарова из театра Моссовета

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Российский режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов высказался о громких уходах звезд из культурных учреждений. Его слова приводит MK.RU.

Грымов сделал заявление на фоне увольнений Виктора Сухорукова и Александра Домогарова из театра Моссовета. «Для актера уход из театра — болезненное дело. Таким же он должен быть и для руководства театра. Важно ставить себя на место другого человека, попытаться его понять. Актеры и есть театр, а я должен быть для них надежной спиной. Вся ответственность за конфликты лежит на худруке. Если они возникают, значит я как руководитель не создал должного уровня», — сказал постановщик.

Грымов отметил, что потери невыгодны в первую очередь руководству. В ситуациях с добровольным увольнением, по его словам, необходимо находить общий язык.

Ранее в феврале Александр Домогаров сообщил, что окончательно покинет театр имени Моссовета. Отмечается, что причиной данного решения стал конфликт с новым худруком учреждения Марчелли. До этого ушел Виктор Сухоруков.

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Сергей Равин
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