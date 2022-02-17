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Александр Домогаров окончательно покинул труппу театра Моссовета

Актер Александр Домогаров заявил об окончательном уходе из театра имени Моссовета

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Российский актер Александр Домогаров сообщил, что окончательно покинет театр имени Моссовета. Его слова об уходе из труппы приводит MK.RU.

Отмечается, что причиной данного решения стал конфликт с новым художественным руководителем учреждения Евгением Марчелли. «Меня ничего не удержит в театре, который Марчелли разрушает. Заявление я подпишу 10 марта, когда приду на репетицию спектакля "Ричард III", который в последний раз должен буду сыграть 15 марта», — заявил Домогаров.

Ранее в феврале актер Виктор Сухоруков объяснил свое увольнение из театра Моссовета. Он признался, что его выгнали из учреждения из-за проблем со спиртным.

В ноябре 2021 года сообщалось, что Александр Домогаров вернется на сцену Моссовета после перерыва, связанного со здоровьем. Известно, что 58-летний артист брал отпуск из-за болезни.

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Сергей Равин
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