Александр Домогаров окончательно покинул труппу театра Моссовета
Российский актер Александр Домогаров сообщил, что окончательно покинет театр имени Моссовета. Его слова об уходе из труппы приводит MK.RU.
Отмечается, что причиной данного решения стал конфликт с новым художественным руководителем учреждения Евгением Марчелли. «Меня ничего не удержит в театре, который Марчелли разрушает. Заявление я подпишу 10 марта, когда приду на репетицию спектакля "Ричард III", который в последний раз должен буду сыграть 15 марта», — заявил Домогаров.
Ранее в феврале актер Виктор Сухоруков объяснил свое увольнение из театра Моссовета. Он признался, что его выгнали из учреждения из-за проблем со спиртным.
В ноябре 2021 года сообщалось, что Александр Домогаров вернется на сцену Моссовета после перерыва, связанного со здоровьем. Известно, что 58-летний артист брал отпуск из-за болезни.