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Сухоруков объяснил увольнение из Театра Моссовета пристрастием к алкоголю

Виктор Сухоруков заявил, что его выгнали из Театра Моссовета из-за проблем со спиртным

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Российский актер Виктор Сухоруков объяснил свое увольнение из Театра Моссовета пристрастием к алкоголю. Интервью с его участием было опубликовано на YouTube-канале «Антонимы».

Артист заявил, что из-за проблем со спиртным его выгнали из учреждения, хотя его коллеги тоже любили выпить. «В театре пил со всеми, а выгнали меня одного. Что мне теперь, виновных искать? Все равно я их всех опередил, они остались, я — нет», — сказал Сухоруков.

Актер, который работал в Театре Моссовета 12 лет, признался, что, несмотря на уход оттуда, чувствует себя счастливым человеком и гордится своими ролями. Он заявил, что считает себя круче актрисы Мэрилин Монро. «Она любила только президента, а я люблю многих», — отметил Сухоруков.

Ранее он рассказывал, что предлагал снять режиссеру Алексею Балабанову третью часть фильма «Брат» и заменить Сергея Бодрова-младшего цифровой копией. По мнению Сухорукова, такой проект принес бы создателям миллионы. Балабанов отказался заниматься этим проектом.

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Евгений Шульгин
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