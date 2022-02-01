Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

Сухоруков предлагал Балабанову снять третью часть «Брата»

Актер Виктор Сухоруков рассказал, почему Алексей Балабанов отказался снимать «Брат-3»
Виктор Сухоруков

Виктор Сухоруков. Кадр: фильм «Брат-2»

Российский актер Виктор Сухоруков в ходе программы «Вечерний Ургант» рассказал, почему режиссер Алексей Балабанов отказался снимать фильм «Брат-3». Выпуск передачи с его участием был опубликован на YouTube.

Артист предлагал Балабанову снять третью частью фильма, предложив заменить Сергея Бодрова-младшего цифровой копией. По мнению Сухорукова, такой проект принес бы создателям миллионы.

«Леша сказал такую фразу: "Пусть делает кто хочет, что хочет. Я этого делать не буду — я не знаю этого времени"», — вспомнил актер.

Сухоруков также поделился идеями по поводу сюжета третьей части: «Меня мексиканцы спасают из американской тюрьмы, запечатывают в бочку из‑под солярки, сажают в танкер. Танкер через Атлантику летит в Петербург, потом открывается крышка, вылезает черная рожа Сухорукова с белыми зубами, смотрит на шпиль Адмиралтейства и говорит: "Ну здравствуй, родина"».

По словам Сухорукова, потом его герой отправляется на поиски брата. В конце картины его персонаж Виктор умирает — в его спину попадает пуля.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Погосян
Обсудить
Последние новости
Россиянам назвали опасности летящего к Земле гигантского облака солнечной плазмы
Экономика Европы не оправдала ожиданий аналитиков
Сухоруков предлагал Балабанову снять третью часть «Брата»
Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело против польского судьи
Техас оказался под угрозой энергетического кризиса
В России появится сервис с актуальными новостями об Олимпиаде в Пекине
Россия испытает наземный макет «Ангары-А5М»
Вирусолог объяснил разницу между штаммами и вариантами коронавируса
Польша и Украина заговорили о новом газопроводе
Burger King попросил разрешить ввоз импортных сыров в Россию
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.