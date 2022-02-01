Сухоруков предлагал Балабанову снять третью часть «Брата»

Российский актер Виктор Сухоруков в ходе программы «Вечерний Ургант» рассказал, почему режиссер Алексей Балабанов отказался снимать фильм «Брат-3». Выпуск передачи с его участием был опубликован на YouTube.

Артист предлагал Балабанову снять третью частью фильма, предложив заменить Сергея Бодрова-младшего цифровой копией. По мнению Сухорукова, такой проект принес бы создателям миллионы.

«Леша сказал такую фразу: "Пусть делает кто хочет, что хочет. Я этого делать не буду — я не знаю этого времени"», — вспомнил актер.

Сухоруков также поделился идеями по поводу сюжета третьей части: «Меня мексиканцы спасают из американской тюрьмы, запечатывают в бочку из‑под солярки, сажают в танкер. Танкер через Атлантику летит в Петербург, потом открывается крышка, вылезает черная рожа Сухорукова с белыми зубами, смотрит на шпиль Адмиралтейства и говорит: "Ну здравствуй, родина"».

По словам Сухорукова, потом его герой отправляется на поиски брата. В конце картины его персонаж Виктор умирает — в его спину попадает пуля.