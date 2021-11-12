Александр Домогаров анонсировал возвращение на сцену после болезни

Актер Домогаров анонсировал спектакль с его участием «Ричард III» в театре Моссовета

Российский актер Александр Домогаров сообщил, что на выходных вернется в театр имени Моссовета после болезни. Он пригласил подписчиков на спектакль с его участием в своем Instagram.

«"Ричард III" 14 ноября состоится! Пожалуйста, мои дорогие, не верьте разным слухам! Театр Моссовета ждет и надеется, что зал будет полон, как и до злосчастной отмены. Приходите, ждем вас, наши дорогие зрители!» —анонсировал свое возвращение на сцену Домогаров.

Поклонники поддержали актера в комментариях к публикации и пожелали ему скорейшего выздоровления. «Просто прекраснейшая новость! С нетерпением ждем встречи с лучшим Ричардом», — написала пользовательница vika201717

«Александр Юрьевич, Ваши зрители всегда с вами!» — добавила larisarom1206.

6 ноября артист написал в Instagram, что заболел и ждет результатов анализов. Позже он написал, что тест на наличие коронавируса дал отрицательный результат.

В начале ноября сообщалось, что Александр Домогаров уволился из театра Моссовета после 27 лет работы. Однако позже в учреждении опровергли уход актера.

