Александр Домогаров уволился из театра Моссовета после 27 лет работы

Российский актер Александр Домогаров уволился из Театра имени Моссовета после 27 лет работы. Об этом пишет StarHit со ссылкой на источники.

По данным издания, Домогаров написал заявление об уходе из театра в конце октября и пока покидает его на полгода. Собеседники издания утверждают, что актер не сработался с новым художественным руководителем Евгением Марчелли, а также не согласен с политикой, проводимой им в театре.

Отмечается, что в последнее время Домогаров был занят в спектакле «Ричард III», который шел 3-4 раза в месяц, а также в чеховской трилогии Андрея Кончаловского. Последние показы «Ричарда», судя по афише на официальном сайте, состоятся 6 и 14 ноября.

В июле из Театра имени Моссовета ушел актер Виктор Сухоруков после десяти лет работы. Он объяснил, что не сумел найти взаимопонимание с художественным руководителем Театра имени Моссовета Евгением Марчелли, а также во время репетиций постановки у него постоянно возникали разногласия с режиссером Юрием Ереминым.

