Хабенский вернул в репертуар МХТ спектакль Богомолова

Новый художественный руководитель МХТ имени Чехова Константин Хабенский вернул в репертуар театра спектакль «Идеальный муж. Комедия». Об этом сообщается на официальной странице учреждения культуры в Facebook.

«Спектакль "Идеальный муж. Комедия" Константина Богомолова возвращается на сцену Московского Художественного театра», — заявили в МХТ имени Чехова. Отмечается, что ближайшие показы постановки пройдут в декабре этого года.

О том, что народный артист России Хабенский был назначен новым художественным руководителем МХТ имени Чехова, стало известно в конце октября. Он сменил на этом посту Сергея Женовача, который был худруком театра с 2018 года. В Минкульте тогда подчеркнули, что Женовач ушел со своей должности по собственному желанию.

Сергея Женовача назначили худруком МХТ имени Чехова в 2018 году после смерти Олега Табакова. В 2021 году Женовач снял с репертуара театра такие спектакли Богомолова, как «Идеальный муж. Комедия» и «Карамазовы», а также постановку режиссера Кирилла Серебренникова «Зойкина квартира».

