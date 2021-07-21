Богомолов рассказал о своей зарплате в театре

Художественный руководитель Театра на Бронной Константин Богомолов рассказал о своей зарплате. Об этом сообщает MK.RU.

Режиссер признался, что не в курсе, откуда взялась информация о том, что он зарабатывает в театре 400 тысяч рублей. По его словам, он получает «от 100 до 150 тысяч, в зависимости от премий».

Богомолов также заявил, что недавно приобрел «Мерседес GLE200». Он решился на такую покупку, потому что живет за городом. «Это привнесло в мою жизнь больше удобства, хотя выпить теперь невозможно. У театра есть служебная машина, но я ею не пользуюсь», — пояснил режиссер.

Богомолов считает, что после знакомства с журналисткой Ксенией Собчак его жизнь особо не изменилась. Он посещает те же любимые рестораны, предпочитает ходить пешком и самостоятельно мыть посуду. «Для меня не распахнулись двери в какой-то неведомый прекрасный или ужасный мир — как было примерно, так и осталось, но с некоторым увеличением, потому что какое-то количество знакомых Ксении стали моими знакомыми, какое-то количество моих контактов стали ее», — сказал режиссер

Ранее сообщалось, что Константин Богомолов в 2019-м году заработал почти в десять раз меньше, чем его жена Ксения Собчак. Согласно декларации о доходах и имуществе, доход Богомолова за 2019 год составил 19 136 970 рублей, в то время как его супруга заработала 185 754 686 рублей.