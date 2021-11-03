В театре Моссовета опровергли уход Александра Домогарова

В Театре имени Моссовета опровергли увольнение актера Александра Домогарова. Об этом сообщила руководитель пресс-службы учреждения культуры Татьяна Горина в беседе с «Известиями».

Отмечается, что от Домогарова не поступало официальных заявлений об уходе.

«Артист не покидает труппу. У Александра Юрьевича есть свои творческие планы вне театра. Это нормальная, естественная ситуация для актеров. Кроме того, временно отменены спектакли Андрея Сергеевича Кончаловского, в которых занят Александр Домогаров. Режиссер вместе с супругой, актрисой Юлией Высоцкой находятся в Италии», — заявили в пресс-службе.

Ранее в СМИ появилась информация, что Александр Домогаров уволился из Театра имени Моссовета после 27 лет работы. Сообщалось, что артист написал заявление об уходе из труппы в конце октября.