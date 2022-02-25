Женщина показала простой способ избавиться от заломов на обуви

Жительница Великобритании показала простой и эффективный способ избавиться от заломов на обуви и прославилась в сети. Соответствующее видео появилось в TikTok.

Блогерша Таня (Tanya) наглядно продемонстрировала, как ей удается разгладить образовавшиеся из-за носки «морщины» на поверхности своих белых кожаных кроссовок бренда Nike. Так, для этой цели женщина плотно утрамбовала в них скомканную ткань, а затем положила предварительно нагретые тряпки на поврежденные участки на пять минут. В конце ролика она продемонстрировала, что ее обувь выглядит как новая.

Публикация набрала 357 тысяч просмотров. Зрители оценили лайфхак в комментариях. «У тебя всегда лучшие советы!», «Боже, я попробую это сегодня же!», «Мой сын ходит на носочках, из-за чего его белые кроссовки сильно помяты! Спасибо за совет!», «TikTok знал, что именно это я и искал», — высказывались они.

В феврале 2021 года женщина показала дешевый способ очистить белую обувь. Австралийка Алана (Alana) рассказала пользователям сети, что использует для мытья белых кроссовок пятновыводитель бренда Di San Oxy Action с эвкалиптовым маслом, который продается в супермаркетах за один доллар (73 рубля). В публикации она показала результат чистки кед Converse.