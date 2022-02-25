Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Женщина решила уменьшить грудь и едва не умерла из-за ошибки хирургов

Пациентка перенесла подтяжку живота и четыре липосакции вместо желаемого уменьшения груди

Фото: philippe spitalier / Unsplash

Жительница Флориды сделала операцию по уменьшению груди и едва не умерла из-за ошибки хирургов. Соответствующую историю публикует Daily Mail.

29-летняя Тиффани Миллс (Tiffany Mills) рассказала о ряде неудачных операций, которые она перенесла в январе 2022 года. По словам женщины, после рождения детей она решила уменьшить размер бюста из-за регулярных болей в спине от его тяжести. Цена такой операции составила 8203 доллара (717 тысяч рублей).

Как сообщает издание, врачи перепутали данные героини материала с документами другой пациентки, вживив ей грудные имплантаты, а также сделав подтяжку живота и четыре липосакции в разных зонах. Проснувшись через несколько часов после процедуры, Миллс с ужасом обнаружила, что ее тело полностью «перекроили» без ее ведома.

Материалы по теме:
Грубая красота Как мужчины меняют внешность ради своей привлекательности и почему об этом принято молчать
Грубая красотаКак мужчины меняют внешность ради своей привлекательности и почему об этом принято молчать
9 февраля
«За вырезом следило целое подразделение полиции нравов» Как женщин веками заставляли сначала скрывать грудь, а затем — показывать ее
«За вырезом следило целое подразделение полиции нравов»Как женщин веками заставляли сначала скрывать грудь, а затем — показывать ее
4 ноября

«Я проснулась от самой сильной боли в своей жизни. На моем животе больше не было кожи, которую можно было бы оттянуть. Мой пупок выглядел как щелка для монет в копилке, потому что кожу вокруг него стянули. Швы на разрезах под моей грудью полностью разошлись из-за того, что в них были введены крупные тяжелые импланты. Врачи сказали мне, чтобы я не расстраивалась и посмотрела на это с положительной стороны, ведь мне сделали дополнительную бесплатную операцию», — пояснила она.

Две недели спустя женщина была госпитализирована из-за заражения крови. Пациентка испугалась за свою жизнь, поскольку врачи прогнозировали высокий риск септического шока. «Я чуть не умерла, потому что разрезы разошлись. Я пролежала в больнице четыре дня, затем два месяца залечивала шрамы, принимала около пяти разных антибиотиков, прежде чем инфекция прошла. Мне удалось оспорить стоимость операции в моем банке и вернуть деньги. Клиника до сих пор утверждает, что мне сделали операцию, которую я просила изначально. На данный момент я восстанавливаюсь после очередной операции по исправлению того, что они натворили», — заключила Миллс.

Журналисты издания неоднократно обращались за комментариями в клинику, название которой не раскрывается, однако так и не получили ответа.

В ноябре 2021 года жительница Англии сходила на окрашивание бровей в салон красоты и едва не умерла от страшных последствий. Спустя несколько часов после процедуры ее лицо покраснело и начало зудеть. Женщина попала в больницу, где ей вкололи препарат экстренной помощи при анафилактических реакциях и отпустили домой. На следующее утро лицо и язык англичанки сильно опухли, и она снова поехала к доктору. Врач заявил, что отек был настолько сильным, что она могла задохнуться во сне и умереть.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Айсель Эюбова
Обсудить
Последние новости
Российский посол предупредил США об ответе Москвы на высылку дипломата
Евросоюз продлил санкции против Белоруссии
Женщина решила уменьшить грудь и едва не умерла из-за ошибки хирургов
Глава ЕК заявила о мешающих России продавать нефть санкциях
Москвичи заметили «перелетного снеговика» в столичном сквере
Макрон передал Путину просьбу Зеленского
Франция пообещала оказать помощь беженцам с Украины
Франция введет свои санкции против России вслед за ЕС
Франция предложит Украине 300 миллионов евро и военную технику
Альпинист переждал лавину на отвесной скале и попал на видео
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.