Женщина решила уменьшить грудь и едва не умерла из-за ошибки хирургов

Жительница Флориды сделала операцию по уменьшению груди и едва не умерла из-за ошибки хирургов. Соответствующую историю публикует Daily Mail.

29-летняя Тиффани Миллс (Tiffany Mills) рассказала о ряде неудачных операций, которые она перенесла в январе 2022 года. По словам женщины, после рождения детей она решила уменьшить размер бюста из-за регулярных болей в спине от его тяжести. Цена такой операции составила 8203 доллара (717 тысяч рублей).

Как сообщает издание, врачи перепутали данные героини материала с документами другой пациентки, вживив ей грудные имплантаты, а также сделав подтяжку живота и четыре липосакции в разных зонах. Проснувшись через несколько часов после процедуры, Миллс с ужасом обнаружила, что ее тело полностью «перекроили» без ее ведома.

«Я проснулась от самой сильной боли в своей жизни. На моем животе больше не было кожи, которую можно было бы оттянуть. Мой пупок выглядел как щелка для монет в копилке, потому что кожу вокруг него стянули. Швы на разрезах под моей грудью полностью разошлись из-за того, что в них были введены крупные тяжелые импланты. Врачи сказали мне, чтобы я не расстраивалась и посмотрела на это с положительной стороны, ведь мне сделали дополнительную бесплатную операцию», — пояснила она.

Две недели спустя женщина была госпитализирована из-за заражения крови. Пациентка испугалась за свою жизнь, поскольку врачи прогнозировали высокий риск септического шока. «Я чуть не умерла, потому что разрезы разошлись. Я пролежала в больнице четыре дня, затем два месяца залечивала шрамы, принимала около пяти разных антибиотиков, прежде чем инфекция прошла. Мне удалось оспорить стоимость операции в моем банке и вернуть деньги. Клиника до сих пор утверждает, что мне сделали операцию, которую я просила изначально. На данный момент я восстанавливаюсь после очередной операции по исправлению того, что они натворили», — заключила Миллс.

Журналисты издания неоднократно обращались за комментариями в клинику, название которой не раскрывается, однако так и не получили ответа.

В ноябре 2021 года жительница Англии сходила на окрашивание бровей в салон красоты и едва не умерла от страшных последствий. Спустя несколько часов после процедуры ее лицо покраснело и начало зудеть. Женщина попала в больницу, где ей вкололи препарат экстренной помощи при анафилактических реакциях и отпустили домой. На следующее утро лицо и язык англичанки сильно опухли, и она снова поехала к доктору. Врач заявил, что отек был настолько сильным, что она могла задохнуться во сне и умереть.