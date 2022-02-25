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Занятия в школах Крыма отменены из-за сообщений о минировании

Власти Крыма отменили 25 февраля занятия во всех школах из-за сообщений о минировании

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Власти Крыма приняли решение отменить занятия во всех школах из-за массовой рассылки сообщений о минировании. Об этом в пятницу, 25 февраля, сообщили в пресс-службе министерства образования, науки и молодежи республики, пишет «Интерфакс».

Детей отправили по домам до понедельника, 28 февраля.

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Ранее стало известно, что в Джанкойском районе Крыма от разорвавшихся снарядов повреждено более 20 домов. Глава республики Сергей Аксенов уточнил, что среди граждан никто серьезно не пострадал.

24 февраля в после анонимных сообщений о минировании эвакуировали 10 судов.

В Крыму действует режим повышенной готовности. По словам Аксенова, жизни и здоровью местного населения ничего не угрожает.

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Евгения Куликова
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