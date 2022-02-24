Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

После сообщений о минировании проверят 10 судов в Крыму

В Крыму эвакуируют 10 судов после анонимных сообщений о минировании

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В Крыму 10 судов эвакуируют после анонимных сообщений о минировании. Об этом в четверг, 24 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу судебного департамента республики.

По данным ведомства, сотрудники правоохранительных органов проверят восемь судов Симферополя и два суда в других городах.
В частности, эвакуирован суд, который должен был избрать меру пресечения сторонникам «Правого сектора», готовившим теракт в одном из православных храмов.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов объявил о введении в республике режима повышенной готовности. Он заявил о готовности помочь выехать жителям приграничных с Украиной районов в центр полуострова.

Аксенов также распорядился организовать в Крыму пункты приема беженцев и ограничить работу школ и детских садов в приграничных районах.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции по защите Донбасса. Он призвал Вооруженные силы Украины (ВСУ) сложить оружие и «идти домой».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елизавета Новикова
Обсудить
Последние новости
Байден созвал Совет национальной безопасности из-за ситуации на Украине
В Совфеде осудили выступающих против операции по защите ДНР и ЛНР россиян
Зеленский обвинил Россию в намерении захватить Чернобыльскую АЭС
В Турции заявили о попадании бомбы в турецкий корабль в Черном море
В МИД прокомментировали заявления Киева о ядерном оружии
Евросоюз вызвал российского посла в связи с ситуацией на Украине
В Киеве объявили воздушную тревогу
Кличко объявил комендантский час в Киеве
После сообщений о минировании проверят 10 судов в Крыму
ФСБ показала видео с попавшим под обстрел со стороны Украины судном
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.