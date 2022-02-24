После сообщений о минировании проверят 10 судов в Крыму

В Крыму 10 судов эвакуируют после анонимных сообщений о минировании. Об этом в четверг, 24 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу судебного департамента республики.

По данным ведомства, сотрудники правоохранительных органов проверят восемь судов Симферополя и два суда в других городах.

В частности, эвакуирован суд, который должен был избрать меру пресечения сторонникам «Правого сектора», готовившим теракт в одном из православных храмов.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов объявил о введении в республике режима повышенной готовности. Он заявил о готовности помочь выехать жителям приграничных с Украиной районов в центр полуострова.

Аксенов также распорядился организовать в Крыму пункты приема беженцев и ограничить работу школ и детских садов в приграничных районах.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции по защите Донбасса. Он призвал Вооруженные силы Украины (ВСУ) сложить оружие и «идти домой».