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ФСБ предотвратила теракт в храме в Крыму

ФСБ предотвратила теракт в православном храме в Крыму, задержаны шесть человек

Фото: Shutterstock

ФСБ России сообщила о предотвращении теракта в одном из православных храмов в Крыму. По данным ТАСС, задержаны шесть человек, которые являются сторонниками украинского «Правого сектора» (запрещенная в РФ экстремистская организация).

Уточняется, что все задержанные — граждане России. Они занимались подготовкой подрыва самодельного взрывного устройства с целью устрашения населения.

По данным спецслужбы, в гараже одного из них были обнаружены и изъяты компоненты для изготовления взрывного устройства и взрывчатые вещества. «В средствах связи радикалов обнаружены инструкции по их изготовлению, переписка с обсуждением планируемого теракта, также подтверждающая причастность задержанных к пропаганде радикальной идеологии в сети Интернет», — уточнили в ФСБ.

Варвара Кошечкина
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