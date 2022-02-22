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В ДНР рассказали о наемниках иностранных ЧВК и «Правом секторе» в Донбассе

Представитель ДНР Басурин сообщил о прибытии в Донбасс бойцов из «Правого сектора» и ЧВК

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Официальный представитель Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин сообщил о прибытии в Донбасс наемников иностранных ЧВК и националистов из «Правого сектора» (запрещенная в России экстремистская организация). Его цитирует РИА Новости.

«20 февраля в базовый лагерь "Сармат" в район Краматорска отмечено прибытие отряда "Правого сектора" с наемниками одной из иностранных частных военных компаний общей численностью до 300 человек», — рассказал Басурин.

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По словам представителя НМ ДНР, прибывшие уже участвуют в боевых действиях, в частности, организовывают диверсии. Кроме того, одна из групп 21 февраля попыталась проникнуть на территорию России.

Ранее в Министерстве госбезопасности (МГБ) самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) сообщили об уничтожении части диверсантов в Новоазовском районе. Их целью были склады боеприпасов и объекты инфраструктуры, а часть из них попыталась прорваться к пограничному пункту «Новоазовск» на границе с Россией.

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Алиса Реброва
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