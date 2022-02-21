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В ДНР заявили об уничтожении украинских диверсантов

МГБ ДНР сообщило о нейтрализации части украинских диверсантов в Новоазовском районе

Фото: Александр Ермошенко / Reuters

В Министерстве госбезопасности (МГБ) самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) сообщили о нейтрализации части диверсантов в Новоазовском районе. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

В МГБ ДНР заявляют, что украинские спецслужбы провели специальную операцию с заходом диверсионно-разведывательных групп на территорию Новоазовского района ДНР. Их целью были склады боеприпасов и объекты инфраструктуры, считают в ведомстве. Одна из групп предположительно планировала прорыв с севера к пограничному пункту «Новоазовск» на границе с Россией и его последующий захват.

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Вчера

Группа быстрого реагирования министерства внутренних дел республики пресекла прорыв и уничтожила часть диверсантов, сообщают в МГБ.

Ранее сообщалось, что российские военные и пограничники предотвратили прорыв на территорию России украинских диверсантов. Пятеро злоумышленников были ликвидированы.

Также стало известно, что для экстренной эвакуации диверсионной группы с территории Украины подошли две боевые машины пехоты (БМП) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Они были уничтожены российскими военными огнем из противотанковых средств.

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Алиса Реброва
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