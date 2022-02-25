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Российского дипломата вызвали в МИД Латвии

МИД Латвии передал российскому дипломату ноту протеста из-за ситуации на Украине

Фото: Shutterstock

Министерство иностранных дел Латвии вызвало временного поверенного в делах посольства России в республике Александра Шеремета из-за военной операции в Донбассе, пишет ТАСС со ссылкой на заявление внешнеполитического ведомства.

Как отметили в ведомстве, Шеремета пригласили в посольство в знак протеста «против военной агрессии Российской Федерации». Политику передали ноту протеста из-за ситуации на Украине. Как уточнили в латвийском ведомстве, ему было высказано «самое резкое осуждение необоснованного вторжения».

В четверг, 24 февраля, российский лидер Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Причиной для этого стали просьбы о помощи со стороны руководства Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР).

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия провела «полномасштабное вторжение».

Марина Совина
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