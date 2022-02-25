Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Лавров заявил об отсутствии планов по оккупации Украины

Глава МИД России Лавров заявил, что никто не собирается оккупировать Украину

Фото: пресс-служба МИД РФ

Никто не собирается оккупировать Украину, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Его цитирует ТАСС.

Он также подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы народ Украины был независим, власть — представительна.

Ранее Лавров заявил, что Россия не могла остаться безучастной к прямым обращениям глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в оказании военной помощи. По его словам, Москва не могла не помочь республикам «в борьбе с агрессором».

В четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Об этом он сообщил во время обращения к согражданам. Путин также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России. По его словам, ответ России будет незамедлительным.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Лавров назвал условие для начала переговоров с Украиной
Кремль высказался о возможных контактах Путина и Зеленского
Италия решила предоставить НАТО дополнительный контингент военнослужащих
Кремль заявил о праве граждан иметь разные точки зрения на ситуацию на Украине
Кремль анонсировал совещание Путина с Совбезом
Кремль ответил на вопрос о нормализации отношений России с мировым сообществом
Кремль продолжил считать Зеленского президентом Украины
Премьер Швеции рассказала об участии Зеленского в саммите ЕС «из бункера»
Кремль ответил на заявление Киева о готовности к переговорам
Лавров назвал цель военной операции в Донбассе
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.