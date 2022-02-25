Лавров заявил об отсутствии планов по оккупации Украины

Никто не собирается оккупировать Украину, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Его цитирует ТАСС.

Он также подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы народ Украины был независим, власть — представительна.

Ранее Лавров заявил, что Россия не могла остаться безучастной к прямым обращениям глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в оказании военной помощи. По его словам, Москва не могла не помочь республикам «в борьбе с агрессором».

В четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Об этом он сообщил во время обращения к согражданам. Путин также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России. По его словам, ответ России будет незамедлительным.