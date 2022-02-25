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Лавров назвал цель военной операции в Донбассе

Сергей Лавров заявил, что операция в Донбассе позволит украинцам определять свое будущее

Фото: пресс-служба МИД РФ

Глава МИД России Сергей Лавров назвал цели военной операции в Донбассе. Об этом он высказался на встрече с главой внешнеполитического ведомства Луганской народной республики (ЛНР) и первым заместителем министра иностранных дел Донецкой народной республики (ДНР), пишет РИА Новости.

По его словам, Москва приняла решение о проведении спецоперации, чтобы украинцы могли освободиться от гнета нацификации и милитаризации и свободно определять свое будущее.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса и призвал военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) сложить оружие и «идти домой». Глава республики Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил о введении на всей территории страны военного положения.

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Алевтина Запольская
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