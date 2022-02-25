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Лавров упрекнул Запад за эгоистический интерес к Украине

Лавров завил, что Запад игнорировал проблемы с правами граждан на Украине

Фото: пресс-служба МИД РФ

Западные страны, начиная с 2014 года, смотрели на происходящее в Донбассе через призму эгоистических интересов и игнорировали проблемы с правами граждан на Украине. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает ТАСС.

«На Западе все воспринимается исключительно через призму своих эгоистических интересов. Когда вас ущемляют, вы тут же начинаете поднимать шум. Но когда языковые, культурные, религиозные права миллионов и миллионов населения Украины ущемляются, вы акцентируете внимание не на правах человека, а на "демократическом" характере режима, который этим занимается», — указал министр.

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Ранее Лавров заявил, что Москва будет готова начать переговоры с Киевом после того, как украинские военные сложат оружие. Он также заверил, что российская сторона не собирается каким-либо образом угнетать украинских военнослужащих.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России — по его словам, ответ будет незамедлительным.

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Анжелика Бережная
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