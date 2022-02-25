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В ЛНР назвали причину усиления обстрелов со стороны ВСУ

В МИД ЛНР заявили об усилении обстрелов со стороны ВСУ после признания республики Россией

Фото: Ukrainian State Emergency Service / Кугеукы

В министерстве иностранных дел Луганской народной республики (ЛНР) назвали причину усиления обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). По мнению главы ведомства Владислава Дайнего, к этому привело признание Россией независимости республик Донбасса. Его цитирует ТАСС.

«Сразу же, практически после признания, в десятки, если не в сотню раз, увеличилось число нарушений режима прекращения огня. Массированные обстрелы, будоражащие всю линию разграничения — это то, чем Украина ответила на этот шаг РФ», — заявил глава МИД ЛНР.

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24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале проведения специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Россия не могла остаться безучастной к прямым обращениям глав ЛНР и ДНР в оказании военной помощи.

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Алиса Реброва
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