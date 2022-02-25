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В Совфеде процитировали басню Крылова в ответ на угрозы Британии

Джабаров заявил, что в Лондоне живут по календарю 19 века, считая себя Британской империей
Владимир Джабаров

Владимир Джабаров. Фото: пресс-служба Совета Федерации

Член Совета Федерации Владимир Джабаров, комментируя угрозы Великобритании разрушить экономику России в связи с военной операцией в Донбассе, заявил, что в Лондоне до сих пор считают себя Британской империей, и процитировал басню Ивана Крылова. Об этом сенатор написал в своем Telegram-канале.

«МИД Великобритании заявил, что не успокоится до тех пор, пока экономика России не будет разрушена. Похоже, в Лондоне живут по календарю XIX-го века, во времена великой Британской империи», — написал Джабаров. По его словам, как не вспомнить русского баснописца Крылова: «"Ай, Моська! знать она сильна, что лает на Слона!"», процитировал он произведение классической литературы.

Ранее глава министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что Лондон не успокоится до полного разрушения экономики России. По словам дипломата, Лондон поддерживает жителей Украины и продолжат финансовую политическую и оборонительную помощь стране.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России. По его словам, ответ России будет незамедлительным.

Марина Совина
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