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Зеленский заявил об оставшейся в одиночестве Украине

Президент Зеленский заявил, что Украина осталась в одиночестве несмотря на обещания Запада
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна осталась в одиночестве при защите своего государства несмотря на обещания Запада. Видеообращение украинского лидера опубликовано в его Telegram-канале.

По его словам, Запад только говорит о поддержке Украины. Также Зеленский уточнил, что никто из мировых лидеров не готов гарантировать ее принятие в НАТО и направить своих военных на Украину.

«Мы остаемся в одиночестве в защите нашего государства. Кто готов воевать вместе с нами? Честно: не вижу таких (...). Все боятся», — сказал он, выразив благодарность каждому государству, которое помогает Украине «не просто словами».

Ранее Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации в стране «в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины». Провести ее поручено за 90 дней.

24 февраля президент России Владимир Путин во время обращения к согражданам объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России. По его словам, ответ России будет незамедлительным.

Марина Совина
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