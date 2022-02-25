Британия заявила о готовности оказать НАТО военную поддержку

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обратился к верховному главнокомандующему НАТО в Европе, отметив, что страна готова откликнуться на любую его просьбу и оказать альянсу необходимую военную поддержку, говорится в сообщении Даунинг-стрит по итогам его беседы с лидерами стран организации, которое приводит РИА Новости.

«Премьер-министр изложил детали нового предложения Великобритании НАТО на восточном фланге. Великобритания готова к любой дальнейшей просьбе верховного главнокомандующего НАТО в Европе о дальнейшей военной поддержке НАТО со стороны Вооруженных сил Великобритании, сказал он», — сказано в сообщении.

Премьер также заявил, что альянс в дальнейшем должен стоять во главе обеспечения безопасности в Европе, в связи с чем необходимо укрепить его сейчас.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс и страны Евросоюза будут продолжать вести свою санкционную политику против России, вводя новые ограничения даже себе во вред, если это потребуется. Он отметил, что организации уже предприняли значительные действия.