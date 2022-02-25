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НАТО и ЕС заявили о готовности продолжать санкционную политику даже себе во вред

Генсек НАТО Столтенберг заявил, что альянс и ЕС продолжат ввод санкций даже себе во вред

Фото: Yves Herman / Reuters

Генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам экстренного саммита организации в онлайн-формате рассказал, что альянс и страны Евросоюза (ЕС) готовы продолжать вести свою санкционную политику против России, вводя новые ограничения даже себе во вред, если это потребуется. Об этом сообщает ТАСС.

«Союзники по НАТО и Европейский союз уже предприняли значительные действия, и многие наши партнеры по всему миру присоединились к нам. Мы должны быть готовы делать больше, даже если это будет означать, что нам придется за это заплатить», — подчеркнул Столтенберг.

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Марина Совина
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