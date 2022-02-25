НАТО и ЕС заявили о готовности продолжать санкционную политику даже себе во вред

Генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам экстренного саммита организации в онлайн-формате рассказал, что альянс и страны Евросоюза (ЕС) готовы продолжать вести свою санкционную политику против России, вводя новые ограничения даже себе во вред, если это потребуется. Об этом сообщает ТАСС.

«Союзники по НАТО и Европейский союз уже предприняли значительные действия, и многие наши партнеры по всему миру присоединились к нам. Мы должны быть готовы делать больше, даже если это будет означать, что нам придется за это заплатить», — подчеркнул Столтенберг.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что сравнения ситуации в Югославии и на Украине и подобные заходы являются частью западной фальсификации. По словам Захаровой, в Донбассе речь идет о специальной военной операции в защиту народов, которые обратились к России.