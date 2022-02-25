Захарова назвала отличие операции России в Донбассе от действий НАТО в Югославии

Сравнения ситуации в Югославии и на Украине и подобные заходы являются частью западной фальсификации. Об этом на брифинге заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Трансляция доступна на YouTube-канале российского МИД.

«Когда НАТО бомбило Югославию, они били по всему: по гражданским лицам, по гражданской инфраструктуре, по военной инфраструктуре, по военным, просто по людям — по всему. Они, как вы помните, разбомбили китайское посольство», — назвала отличия действий НАТО на Балканах дипломат.

По словам Захаровой, в Донбассе речь идет о специальной военной операции в защиту народов, которые обратились к России. «Они начали обращаться к нам... когда киевский режим для подавления несогласия на востоке Украины отправил туда регулярные войска. Танки туда поехали», — обратила внимание представитель МИД.

Дипломат отметила, что Россия восемь лет пыталась наладить диалог между Киевом, Донецком и Луганском. «Киевский режим этот диалог блокировал. Восемь лет там шло кровопролитие. Восемь лет Россия пыталась привлечь международное внимание», — рассказала она.

Ранее Захарова заявила, что российская военная операция необходима для предотвращения дальнейших жертв и окончания войны в Донбассе.