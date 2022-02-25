Захарова рассказала о необходимости операции России в Донбассе

Это большое несчастье, что Россия вынуждена прибегнуть к таким мерам, но российская военная операция необходима для предотвращения дальнейших жертв и окончания войны на Донбассе, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.

«Это большое несчастье, что вынуждены прибегнуть к подобного рода методам. Восемь лет нашей политики, наших усилий, нашей работы круглосуточной ушло на то, чтобы показать и доказать, что мирный, переговорный путь решения острейшего конфликта, который на момент 2015 года уже был кровопролитным, приоритетный, что любое развитие событий по другому, не переговорному сценарию трагично по своей сути и нужно всячески его избегать», — рассказала дипломат.

Она добавила, что «военная операция нужна для окончания войны, которая тянется много лет». Дипломат также назвала «информационное обслуживание западных СМИ для киевского режима» преступным. «Сколько еще лет должно было продолжаться кровопролитие на востоке Украины? Не знать и не видеть [необходимости операции] точно так же преступно, как обслуживание [СМИ] киевского режима все эти годы», — прокомментировала Захарова.

Ранее на брифинге Захарова заявила, что российской дипмиссии, которая незадолго до начала операции в Донбассе была эвакуирована с Украины, грозила прямая расправа от украинских националистов.