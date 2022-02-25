Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Лукашенко пообещал обеспечить безопасность российско-украинских переговоров

Александр Лукашенко заявил, что создаст все условия для переговоров России и Украины

Фото: пресс-служба Президента Республики Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал создать необходимые условия для проведения российско-украинских переговоров в Минске, а также обеспечить безопасность обеих делегаций. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

По словам представителя Кремля, свое обещание Лукашенко дал лично российскому лидеру Владимиру Путину во время телефонного разговора, который состоялся 25 февраля.

«Он будет готов создать все необходимые условия для прибытия делегаций, обеспечения их безопасности и неприкосновенности и проведения упомянутых переговоров», — сказал Песков.

Ранее стало известно, что Путин может отправить на переговоры с Украиной делегацию из представителей министерства обороны, министерства иностранных дел и администрации президента. Повесткой встречи должен стать нейтральный статус для Киева, а также демилитаризация.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Кремль сообщил о готовности Путина направить делегацию для переговоров с Киевом
Захарова понадеялась на избавление украинского народа от «гнета националистов»
Захарова рассказала об угрозе жизни для сотрудников дипмиссии России на Украине
ЕС согласовал «самый жесткий в истории» пакет санкций против России
В Эстонии призвали к дипломатическому решению ситуации на Украине
«Газпром» решил возобновить прокачку газа через Польшу
Россия избежит отключения от SWIFT
Германия начала отказываться от российского угля
Китай призвал Украину к переговорам с Россией
В Молдавии сообщили о подбитом корабле с россиянами в Черном море
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.