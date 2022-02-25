Мадуро назвал США ответственными за эскалацию напряженности на Украине
Президент Венесуэлы Мадуро назвал США ответственными за эскалацию напряженности на Украине
Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал США ответственными за эскалацию напряженности на Украине. Об этом пишет ТАСС.
По его словам, обострение ситуации на Украине стало следствием невыполнения Минских соглашений в результате действий стран НАТО, подстрекаемых США.
Власти Венесуэлы также осудили западные санкции против России, назвав их незаконными и нарушающими права человека.
Ранее Мадуро выразил поддержку президенту России Владимиру Путину в связи с признанием Москвой Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР). Он выступил за поиск дипломатических путей для деэскалации в Донбассе. По мнению Мадуро, российский лидер пытается защитить мир в своем регионе.