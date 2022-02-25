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Мадуро назвал США ответственными за эскалацию напряженности на Украине

Президент Венесуэлы Мадуро назвал США ответственными за эскалацию напряженности на Украине
Николас Мадуро

Николас Мадуро . Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал США ответственными за эскалацию напряженности на Украине. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, обострение ситуации на Украине стало следствием невыполнения Минских соглашений в результате действий стран НАТО, подстрекаемых США.

Власти Венесуэлы также осудили западные санкции против России, назвав их незаконными и нарушающими права человека.

Ранее Мадуро выразил поддержку президенту России Владимиру Путину в связи с признанием Москвой Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР). Он выступил за поиск дипломатических путей для деэскалации в Донбассе. По мнению Мадуро, российский лидер пытается защитить мир в своем регионе.

Марина Совина
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