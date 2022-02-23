Венесуэла поддержала признание Россией ДНР и ЛНР

Президент Венесуэлы Николас Мадуро выразил поддержку российскому президенту Владимиру Путину в связи с признанием Москвой Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР), пишет РИА Новости.

Он выступил за поиск дипломатических путей для деэскалации в Донбассе. Путин пытается защитить мир в своем регионе, считает политик.

«Мир думает, Путин будет сидеть сложа руки, не принимать меры для защиты своего народа? Поэтому Венесуэла выражает свою полную поддержку», — добавил он. Мадуро считает, что Россия способна «выйти из этой битвы еще более единой». По мнению главы государства, он поддерживает любые попытки решить кризис на Украине дипломатическим путем, так как она является «практически колонией США и Европы».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва признала ДНР и ЛНР в тех границах, которые указаны в их конституциях, то есть в границах Донецкой и Луганской областей.

С осени 2021 года Киев и западные страны обвиняют Россию в стягивании вооружения к границам Украины и подготовке военного «наступления». Москва неоднократно говорила, что не имеет таких намерений. По мнению российского президента Владимира Путина, обвинения Запада можно считать алармистскими.

20 февраля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе нагнетена до максимума.

Ситуация в Донбассе обострилась в феврале, когда ДНР, ЛНР и Украина обвинили друг друга в нарушении перемирия и обстрелах населенных пунктов. В Киеве утверждают, что не планируют наступление в регионе.