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Путин поставил точку в вопросе границ ДНР и ЛНР

Путин заявил, что Россия признала ЛНР и ДНР в границах, обозначенных в их конституциях
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Алексей Никольский / AP

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва признала Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР) в тех границах, которые указаны в их конституциях, то есть в границах Донецкой и Луганской областей. Таким образом он поставил точку в вопросе признанных Москвой границ республик Донбасса. Об этом российский лидер заявил в ходе пресс-конференции, трансляцию которой ведет телеканал «Россия 24» на YouTube.

Глава государства подчеркнул, что Россия признала все фундаментальные документы республик, в том числе и конституцию, в которой прописаны границы ДНР и ЛНР в то время, когда они были в составе Украины.

«Но мы рассчитываем, я хочу это подчеркнуть, что все спорные вопросы будут разрешены в ходе переговоров между киевскими сегодняшними властями и руководством этих республик», — отметил Путин.

Ранее замглавы МИД России Андрей Руденко заявил, что Москва признает республики в их нынешних границах, в которых местные власти осуществляют свои полномочия и юрисдикцию. «[Речь идет о] границах, в рамках которых руководство ДНР и ЛНР осуществляет свои властные полномочия и юрисдикцию», — прокомментировал замглавы МИД.

В понедельник, 21 февраля, Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР и поручил Вооруженным силам страны обеспечить поддержание мира в республиках.

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Варвара Кошечкина
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