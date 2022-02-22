Официальные лица разошлись в вопросе границ ДНР и ЛНР

Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи. На следующий день Госдума, а затем Совет Федерации ратифицировали документы.

Нераскрытым остался вопрос, в каких границах Москва признала республики Донбасса: в территориях, которые они занимают на текущий момент, или же в территориях Донецкой и Луганской области Украины до 2014 года, на которые претендуют ДНР и ЛНР. Официальные лица не смогли прояснить этот вопрос.

Депутаты и сенаторы разошлись во мнениях

Еще до голосования в Госдуме глава комитета по делам СНГ, депутат от КПРФ Леонид Калашников предположил, что независимость ДНР и ЛНР будет признана Россией в границах 2014 года. Позднее он отметил, что в самом соглашении не уточняются границы и что Россия не занимается определением границ других государств.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова заявила, что речь в соглашении идет о тех границах, которые есть сейчас.

Никто не собирается идти дальше. Мы в документах никаких других границ не определяли Светлана Журова депутат Госдумы

Член комитета Совфеда по международным делам и сенатор от Крыма Сергей Цеков также допустил, что Россия, скорее всего, признает ДНР и ЛНР в их существующих границах.

Официальные лица высказались обтекаемо

Замглавы МИД России Андрей Руденко заявил, что Москва признает республики в их нынешних границах, в которых местные власти осуществляют свои полномочия и юрисдикцию. «[Речь идет о] границах, в рамках которых руководство ДНР и ЛНР осуществляет свои властные полномочия и юрисдикцию», — прокомментировал замглавы МИД.

Следом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что республики признаны «в тех границах, в которых они существуют и были провозглашены». Других деталей по данной теме он не привел.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Дождь» (признан в России иноагентом) назвала вопрос о границах делом будущего. «Необходимо было остановить развитие событий, связанное с человеческими жертвами, поэтому была признана та реальность, которая сформировалась. Все остальное — развитие государственности, развитие дипломатических отношений — дело будущего», — сказала она.

Бывают суверенные страны, государства, у которых не решен вопрос с границами или просто не зафиксированы границы, это сплошь и рядом. Поэтому это все вопрос будущего, который будет решаться Мария Захарова официальный представитель МИД РФ

В ДНР призвали не спешить в вопросе установления границ республик

Глава ДНР Денис Пушилин в эфире «России 24» заявил, что границы республики, а также границы ЛНР будут в пределах Донецкой и Луганской областей.

Границы Донецкой и Луганской республик с учетом того, где проходили референдумы в 2014 году. Но стоит осознавать тот факт, что сейчас не все территории нами контролируются. Этот вопрос будет урегулирован позже. Покажет время и позиция украинской стороны Денис Пушилин глава ДНР

На вопрос телеведущего, будут ли республики отвоевывать территории бывших Донецкой и Луганской областей, Пушилин сказал: «Я бы не забегал вперед и действовал бы поэтапно. Нам есть с чего начинать».

Что говорится в законодательных актах ДНР и ЛНР по поводу границ

В первом пункте статьи 54 Конституции ДНР говорится, что территория республики определяется границами, существовавшими на день ее образования.

Согласно статье 2 закона «О государственной границе Донецкой народной республики», республика подтверждает прохождение своей государственной границы с тремя государствами: с Украиной — по административной границе бывшей Донецкой области Украины (с учетом территориального моря) с Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областями Украины; с ЛНР — по административной границе бывших Донецкой и Луганской областей Украины; с Россией — по линии бывшей государственной границы Украины с Российской Федерацией в пределах административной границы бывшей Донецкой области Украины.

Аналогичная статья и закон есть в законодательных актах ЛНР.